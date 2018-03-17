بالفيديو.. الشلهوب يحتفل بهدفه في شباك القادسية على طريقته الخاصة مع ابنته
أحرز نجم الهلال محمد الشلهوب، أمس الجمعة، هدف ثمين في شباك القادسية، ساهم في حفاظ الزعيم على صدارته وسط ملاحقة الأهلي.
واختص ” الشلهوب ” ابنته ” البندري ” بالفرحة التي غمرته عقب هذا الفوز الثمين، حيث أجرى مكالمته الأولي بابنته للاحتفال بهدفه في شباك القادسية.
وتداول مستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمكالمة الشلهوب وابنته، والذي شهد تفاعل كبير من قبل جماهير الزعيم المشيدين بأداء ” الشلهوب ” خلال مواجهة أمس.
🎥 الشلهوب وأول مكالمة مع البندري بعد الهدف 😂💙#الهلال#الزعيم pic.twitter.com/ssa0zbt4Dm
— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) March 16, 2018
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