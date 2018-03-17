تسريب جديد يكشفه جون كيلي عن إقالة ” تيلرسون “

واشنطن(صدى):

صرح كبير موظفي البيت الأبيض، جون كيلي، أنه عندما اتصل بوزير الخارجية المُقال، ريكس تيليرسون؛ ليبلغه بقرار الرئيس دونالد ترامب بإقالته، كان ” تيلرسون ” ، موجودًا في الحمام، جالسًا على التواليت، يُعاني من تلبك معوي؛ بسبب بعض الأكل، الذي تناوله أثناء جولته الإفريقية.

وكشفت أحد المصادر، أن ” كيلي ” قال ذلك؛ لحشد الصحفيين والمراسلين، وهو يتحدث لهم عن تفاصيل إقالة ” تيلرسون ” ؛ طالبًا عدم نشر هذه الملاحظة.

كما ذكر ” كيلي ” أن معظم التكهنات المتتابعة في البيت الأبيض، مصدرها ” ترامب ” نفسه، الذي يستخدم هذه التسريبات والشائعات، كما يستخدم ” تويتر ” ، كجزء من نهج خاص في الإدارة، وفي إبقاء طواقم المساعدين مستنفرة.