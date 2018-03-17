انتهاء المهلة المحددة لسداد رسوم الأراضي البيضاء بالرياض.. اليوم

عادل الحربي(صدى):

تنتهي، اليوم السبت، المهلة المتاحة لسداد رسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض، وسط دعوات من البرنامج التابع لوزارة الإسكان لملاك الأراضي بسرعة سداد المبالغ المترتبة عليهم تجنبًا للعقوبة.

وكان نظام رسوم الأراضي البيضاء أقر غرامة مالية تصل إلى 2.5% من قيمة الأرض للسنة الأولى مع فرض الرسم السنوي للدورة الفوترية الثانية، على ملاك الأراضي التي انطبقت عليهم شروط تحصيل الرسم ولم يسددوا المبالغ المترتبة عليهم في المهلة المحددة.

وتنتهي المهلة المحددة لتسديد الرسوم في محافظة جدة 8 أبريل المقبل، وفي حاضرة الدمام 6 مايو المقبل، وفي مكة المكرمة 29 نوفمبر المقبل، بإجمالي أوامر سداد في المدن الـ4 نحو 1547 أمر لمساحة إجمالية بلغت 411.46 مليون متر مربع.