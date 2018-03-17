فاسكيز: بوفون وهيغواين يصعبون مهمة الملكي في دوري الأبطال

ماجد محمد(صدى):

أوضح لوكاس فاسكيز لاعب ريال مدريد، إن مواجهة يوفينتوس الإيطالي في دوري الأبطال لن تكون سهلة.

وقال ” فاسكيز ” تعليقًا على وقوع فريقه في مواجهة يوفينتوس عقب قرعة دوري الإبطال: ” يوفينتوس لن يكون لقمة سائغة أمام الريال “.

وتابع :” يوفنتوس الذي خسر نهائي العام الماضي أمام ريال مدريد منافس صعب للغاية، وله تاريخ كبير في أوروبا، لن يكون لقمة سائغة، وأتمنى أن نقدم مستوانا الطبيعي والتأهل “.

وأضاف : ” يوفنتوس يمر بفترة طيبة، إذ يتصدر السيري آ وسيكون منافساً صعباً، لأنه يمتلك لاعبين كبار مثل بوفون وهيغواين وديبالا، لن يجعلوا الأمور سهلة علينا ” .

واستكمل : ” لا يوجد خصم سهل في ربع نهائي ‘التشامبيونز’، سيكون عليه بذل جهداً كبيراً للتأهل ” .