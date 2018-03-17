بالصور.. ” الجمال البنفسجي ” يكسو مدينة أبها ويزيدها جمالا

أبها(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عدد من الصور التي ترصد ” الجمال البنفسجي ” لمدينة أبها بمنطقة عسير، حيث تكتسي طرقات المدينة بأشجار ” الجاكرندا ” ذات اللون البنفسجي، ليزداد جمالها انسجامًا مع طقسها الفريد.

جاء نبات ” الجاكرندا ميموزية الأوراق ” إلى جانب ما تمتلكه مدينة أبها من نباتات برية وأخرى جبلية، حيث يعد ” الجاكرندا ” من أجمل الأشجار على مستوى العالم، والتي يغلب عليها اللون البنفسجي، وتضيف نوعًا من البهجة خلال فصل الربيع.

كما تعتبر ” الجاكرندا ” هي أحد أشجار الزينة التي اختارتها الجهات ذات العلاقة بأمانة منطقة عسير، لتزين بها شوارع المدينة، تبعاً لمواءمتها لأجواء وبيئة المنطقة، الأمر الذي ميز مدينة أبها خلال فصل الربيع، لتكون محط أنظار لآلاف الزوار والسياح، لاعتدال أجوائها وطبيعتها الخلابة.