بالفيديو.. فتاة تشعل مواقع التواصل بتقليدها رقص كائن فضائي

باريس(صدى):

أشعلت فتاة فرنسية مواقع التواصل الاجتماعي، عقب نشر مقطع فيديو لها وهي تقلد رقصة كائن فضائي أخضر بطريقة بارعة.

أظهر مقطع الفيديو الفتاة وهي تقلد رقصة الكائن الفضائي الأخضر بطريقة بارعة، وراحت تؤدي الحركات بسرعة وكأنها هي كائن فضائي مما أثار اعجاب ودهشة المغردون.