بالفيديو.. فتاة تشعل مواقع التواصل بتقليدها رقص كائن فضائي
أشعلت فتاة فرنسية مواقع التواصل الاجتماعي، عقب نشر مقطع فيديو لها وهي تقلد رقصة كائن فضائي أخضر بطريقة بارعة.
أظهر مقطع الفيديو الفتاة وهي تقلد رقصة الكائن الفضائي الأخضر بطريقة بارعة، وراحت تؤدي الحركات بسرعة وكأنها هي كائن فضائي مما أثار اعجاب ودهشة المغردون.
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 2042 ] نشر منذ 58 دقيقة
حبيت الخفه بالحركة توني امس اشوفها بالانستجرام منتشره بشكل ماهو طبيعي وراح يطبقونها الحلوين اللي عندنا😅
ااااالسحاب[ عدد التعليقات: 2878 ] نشر منذ 51 دقيقة
جسمها يساعدها على أداء الحركه لو البروز كبير كان طاحت
abu ammar[ عدد التعليقات: 16174 ] نشر منذ 32 دقيقة
صعوه كأنها سلقه