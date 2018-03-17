  • السبت 17

    مارس

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. بالفيديو.. فتاة تشعل مواقع التواصل بتقليدها رقص كائن فضائي

بالفيديو.. فتاة تشعل مواقع التواصل بتقليدها رقص كائن فضائي

بالفيديو.. فتاة تشعل مواقع التواصل بتقليدها رقص كائن فضائي
باريس(صدى):

أشعلت فتاة فرنسية مواقع التواصل الاجتماعي، عقب نشر مقطع فيديو لها وهي تقلد رقصة كائن فضائي أخضر بطريقة بارعة.

أظهر مقطع الفيديو الفتاة وهي تقلد رقصة الكائن الفضائي الأخضر بطريقة بارعة، وراحت تؤدي الحركات بسرعة وكأنها هي كائن فضائي مما أثار اعجاب ودهشة المغردون.

 


الوسوم:, ,

3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2042 ] نشر منذ 58 دقيقة

حبيت الخفه بالحركة توني امس اشوفها بالانستجرام منتشره بشكل ماهو طبيعي وراح يطبقونها الحلوين اللي عندنا😅

[ عدد التعليقات: 2878 ] نشر منذ 51 دقيقة

جسمها يساعدها على أداء الحركه لو البروز كبير كان طاحت

[ عدد التعليقات: 16174 ] نشر منذ 32 دقيقة

صعوه كأنها سلقه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *