مصرع 7 أشخاص بعد تحطم طائرة فوق منزل بالفلبين

مانيلا(صدى):

لقي 7 أشخاص، صباح اليوم السبت، مصرعهم في الفلبين، وذلك بعد تحطم طائرة خاصة، فوق منزل شمالي العاصمة الفلبينية ” مانيلا ” .

وفي هذا السياق، أوضح إريك أبولونو، المتحدث باسم هيئة الطيران المدني في الفلبين، أن الطائرة التي تعمل بمحركين، هي من طراز ” بايبر 23 أباتشي ” ، وتديرها شركة ” لايت إير إكسبرس ” .

وأشار ” أبولونو ” ، أن الطيار كانت تقل 6 أشخاص، بينهم طياران، وأقلعت للتو من مطار صغير قريب، في العاصمة باتجاه ” لاوا ” في شمال غرب لوزون.

يُذكر أن جميع الطائرات التي تديرها شركة ” لايت إير إكسبرس ” ، أوقفت عن العمل لحين الكشف عن ملابسات الحادث.

