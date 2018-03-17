إقالة نائب مدير الـ ” FBI ” السابق قبل يومين من تقاعده

واشنطن(صدى):

كشفت مصادر، اليوم السبت، عن قيام المدعي العام الأمريكي، جيف سيشنز، بإقالة نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي ” FBI ” السابق أندرو مكابي.

وجاءت الإقالة قبل يومين من تقاعده، والتي ستتسبب في حرمانه من جزء من راتب التقاعد، كما لفتت وزارة العدل الأمريكية إلى أن افتقاره للصراحة مع المحققين هو ما أدى إلى إقالته.

وأعرب الرئيس الأمريكي عن سعادته على خبر الإقالة، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” ، معلقًا: ” أندرو مكابي أقيل! يوم عظيم للرجال والنساء العاملين بجد فى مكتب التحقيقات الفيدرالي، يوم عظيم للديمقراطية. ”

ومن الجدير بالذكر، إنه كان لـ ” مكابي ” دور كبير في تحقيقات المكتب مع هيلاري كلينتون ودور روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016، كما انتقده دونالد ترامب مرارًا.