” واتس آب ” يوافق على إجراء غير متوقع

واشنطن(صدى):

وافق تطبيق التواصل الاجتماعي الشهير ” واتس آب ” أخيراً على إجراء مهم وغير متوقع، حيث تعهد بعدم مشاركة البيانات الخاصة لمستخدميه مع ” فيس بوك ” .

جاء ذلك بعد أن تحدثت تقارير عديدة، عن احتمالية مشاركة ” واتساب ” بيانات مستخدميه مع الشركة الأم المالكة له ” فيس بوك ” ، لاستغلالها في أغراض دعائية وإعلانية، تتركز في تطبيقها للتواصل الاجتماعي الأشهر ” فيس بوك ” .

حيث كشفت مصادر، أنه قد تم التوصل إلى اتفاق مع ” واتس آب ” ، يقضي بحظر مشاركته أي بيانات خاصة لمستخدميه مع ” فيس بوك ” ، وبموجب هذا الاتفاق، سيوقف المكتب أي تحقيقات أو دعاوى قضائية ضد التطبيقين الأشهر في العالم.