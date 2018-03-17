بالفيديو.. رد فعل جريء لزوجة اكتشفت خيانة زوجها.. ومغردون: ” ركبه ترجف “
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لرد فعل غريب من إمرأة مصرية اكتشفت خيانة زوجها لها من خلال الرسائل على هاتفه الجوال.
وجاء رد فعل لزوجة بعد اكتشاف خيانة زوجها له غريب لمعظم السيدات، حيث خرجت عن المألوف والمعتاد من المشاحنات والخناقات بينهما، لتوجه رسالة إلى المرأة الأخرى التي تتواصل مع زوجها من خلال الفيديو وتجعله يعترف بأنها مجرد ” نزوة ” ولن تتكرر مرة أخرى.
ولاقى الفيديو استحسان مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن هذا التصرف يعتبر درس قاسي لزوجها بسبب خيانته ولن يتجرأ على مثل هذا الفعل مرة أخرى بعد فضيحته على التواصل الاجتماعي.
#ليتك_تدري
مصرية صادت زوجها يخونها ، رد فعلها فظيييع 😂😂 pic.twitter.com/yaRoZGx4sI
— أحاسيس نجد MBS (@a4mmm) March 17, 2018
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 4149 ] نشر منذ 1 ساعة
يالهوي ههههههههههههههه
للمعلومية يالهوي اصلها كلمة عربية فصيحه وهي(يال الهول)
لكن لتسهيل النطق دمجوها وصارت يلهوي
والله اعلم