بالفيديو.. رد فعل جريء لزوجة اكتشفت خيانة زوجها.. ومغردون: ” ركبه ترجف “

القاهرة(صدى):

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لرد فعل غريب من إمرأة مصرية اكتشفت خيانة زوجها لها من خلال الرسائل على هاتفه الجوال.

وجاء رد فعل لزوجة بعد اكتشاف خيانة زوجها له غريب لمعظم السيدات، حيث خرجت عن المألوف والمعتاد من المشاحنات والخناقات بينهما، لتوجه رسالة إلى المرأة الأخرى التي تتواصل مع زوجها من خلال الفيديو وتجعله يعترف بأنها مجرد ” نزوة ” ولن تتكرر مرة أخرى.

ولاقى الفيديو استحسان مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن هذا التصرف يعتبر درس قاسي لزوجها بسبب خيانته ولن يتجرأ على مثل هذا الفعل مرة أخرى بعد فضيحته على التواصل الاجتماعي.