محمد هنيدي ينشر صورة برفقة الهضبة ورابح صقر

أماني الغامدي(صدى):

نشر الفنان محمد هنيدي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” صورة تجمعه بالنجم عمرو دياب والإعلامي عمرو أديب والفنان رابح صقر .

وعلق هنيدي على الصورة “ممثل ومصارع ومغني ولاعب كورة + ملحن.. نجم متعدد المواهب “.

وفي سياق منفصل يواصل هنيدي تصوير مشاهده في أحداث مسلسل ” أرض النفاق ” المقرر أن يشارك به في موسم دراما رمضان المقبل.

والمسلسل من بطولة محمد هنيدي، ودلال عبد العزيز، وهنا شيحة، وإبراهيم عيسى، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف ماندو العدل، وإنتاج العدل جروب، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.