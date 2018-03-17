بالصور .. إطلالة كاجوال لـ ” بيلا حديد ” من ديور تخطف الأنظار

أماني الغامدي(صدى):

تظهر عارضة الأزياء العالمية ” بيلا حديد ” كل فترة بإطلالة مختلفة من أحد الماركات العالمية، حيث نشرت مؤخرًا صورة لها بإطلالة كاجوال عبارة عن ” تيشيرت ” أبيض، وارتدت معه بنطلون واسع مشجر.

ذلك الذى تشعر بمجرد النظر إليه أنه مصنوع من ” قصاقيص ” القماش الملونة والمختلفة، لتعكس بتلك الإطلالة التى اختارتها من مجموعة dior الأخيرة لصيف وربيع 2018 موضة الربيع المبهجة.

وتميزت تلك الإطلالة بكونها مناسبة للارتداء في مجتمعنا العربي، فهي ملائمة للعمل أو الخروج مع الأصدقاء وكذلك الذهاب إلى النادى.

فهى تضفى على من ترتديها مظهر عصري، وإذا كنتِ من صاحبات الخصر الرفيع يمكنك ارتداء حزام مع البنطلون، ليظهر تناسق جسدك.