مشادة بين مواطن وزوجته بمعرض الكتاب بسبب ” كتاب “
وقعت مشادة بين مواطن وزوجته داخل معرض الكتاب المقام في العاصمة الرياض بسبب كتاب يناقش الحياة الزوجية والتعدد.
وكشف شاهد على الواقعة أن المواطن الشاب توقف أمام إحدى دور النشر بالمعرض، وجذب انتباهه كتاب يناقش التعدد ومشاكل الحياة الزوجية.
وأضاف أن الزوج أراد أن يشتري الكتاب وهو ما اعترضت عليه الزوجة، مطالبة إياه بعدم شراءه وشراء شيئا أخر، لتحدث مشادة بسيطة غادرا الاثنين على إثرها المعرض في صمت.
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 2035 ] نشر منذ 42 دقيقة
هههههههه ليتها عضت اصابع يدينه بعد عشان لايعودها واهو ماشاء الله عنه عنده ثقافه متقطعه ومالقى إلا هاالكتاب يبي يثقف وقدام زوجته بعد
الله يصلح الحال❤️بس
ااااالسحاب[ عدد التعليقات: 2875 ] نشر منذ 41 دقيقة
قد يكون الكتاب في مصلحة الزوجه-لكن كلمة التعدد الظاهر استفزتها واعتقدت ان الكتاب يدعو الى التعدد-والغلاف لايدل على المحتوى بشكل مباشر-
اليــــــمـــــــــامــــــه🕊[ عدد التعليقات: 11960 ] نشر منذ 39 دقيقة
بعضهن حساسه زياده عن االازم
لو حب يعدد او يتزوج ماجاب لك خبر
ولايمنعه عن ذلك لا انتي ولاقبيلتك كلها مجتمعه 😊
alfahd42[ عدد التعليقات: 15214 ] نشر منذ 34 دقيقة
ههههههههه راح فيها اللي بيتزوجك يا بنت النور من الان يعرف انه مال الا انتي
alfahd42[ عدد التعليقات: 15214 ] نشر منذ 33 دقيقة
والخبر يقول مشاده وبعدها غادرا بصمت ههههههه وشهوبعده
صانع حلوى[ عدد التعليقات: 45 ] نشر منذ 22 دقيقة
واضح بأن هذي السالفه من رأس الكيس
فتامين ((و ))❤️[ عدد التعليقات: 2475 ] نشر منذ 19 دقيقة
ههههههه
مشادة بس بأدب
الله يخليهم لبعض
بس أنت ياروح أمك يالمثقف
إن كان ودك تمزح فغيّر نوع المزح
مثل هذه الأمور لايدخل فيها المزح
عابرسبيل[ عدد التعليقات: 219 ] نشر منذ 14 دقيقة
كان وداها البيت ورجع اشترى الكتاب وخلاه بمقر عمله يذاكر فيه
لين يقرر اما يعدد والا يبلع العافيه ويحذف الكتاب وانتهت المشكله