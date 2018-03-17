مشادة بين مواطن وزوجته بمعرض الكتاب بسبب ” كتاب “

حمود العنزي(صدى):

وقعت مشادة بين مواطن وزوجته داخل معرض الكتاب المقام في العاصمة الرياض بسبب كتاب يناقش الحياة الزوجية والتعدد.

وكشف شاهد على الواقعة أن المواطن الشاب توقف أمام إحدى دور النشر بالمعرض، وجذب انتباهه كتاب يناقش التعدد ومشاكل الحياة الزوجية.

وأضاف أن الزوج أراد أن يشتري الكتاب وهو ما اعترضت عليه الزوجة، مطالبة إياه بعدم شراءه وشراء شيئا أخر، لتحدث مشادة بسيطة غادرا الاثنين على إثرها المعرض في صمت.