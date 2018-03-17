لليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية.. إقبال كثيف من المصريين على قنصلية جدة

نايف السالم(صدى):

واصل المصريون في المملكة، اليوم السبت، التوافد على القنصلية العامة في جدة لليوم الثاني على التوالي للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية.

واحتشد الناخبون المصريون أمام القنصلية وسط أجواء احتفالية منذ الساعات الأولى من فتح اللجان، رافعين الأعلام المصرية؛ حرصًا منهم على ممارسة حقهم الدستوري في اختيار مرشحهم بالانتخابات الرئاسية.

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