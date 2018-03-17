بالصور.. بعد إصابته بمرض خطير.. فتاة تقيم حفل زفاف وهمي لإسعاد جدها

بكين(صدى):

التقطت ” فو شووي ” ، البالغة من العمر 25 عامًا من مدينة تشنغدو الصينية، مجموعة من الصور بفستان الزفاف برفقة جدها المريض الذي تولى تربيتها عقب انفصال والديها.

وقررت ” فو شووي ” أن تسعد جدها حينما علمت بمرضه الخطير؛ حيث حذر الأطباء من احتمال موته في أي وقت؛ فقامت بارتداء فستان الزفاف وإقامة حفل وهمي، كما أخذت مجموعة من الصور المؤثرة مع جدها الذي من المحتمل ألا يراها به قبل موته.

وأخبرت الفتاة الشابة جدها أنه ذاهب برفقتها لإجراء فحص طبي في المستشفي، ثم أحضرت له مفاجأة بحضور جلسة تصوير العرس بقيمة 3000 يوان؛ وبذلك حققت له حلمه في أن يراها عروس.