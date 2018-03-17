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هروب 150 ألف مدني سوري من القصف التركي خلال 4 أيام

هروب 150 ألف مدني سوري من القصف التركي خلال 4 أيام
دمشق(صدى):

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، نزوح أكثر من 150 ألف مدني من مدينة عفرين السورية خلال الأيام الـ4 الماضية.

وأوضح المرصد أن مدة النزوح تمثلت في مساء الأربعاء الماضي وحتى منتصف ليل الجمعة ” السبت ” ؛ هربًا من القصف المدفعي للقوات التركية والمعارك العنيفة لمحاولة السيطرة على المدينة بالكامل.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 15214 ] نشر منذ 46 دقيقة

الله يرحم حالكم

[ عدد التعليقات: 2217 ] نشر منذ 16 دقيقة

ههههههه اصحابنا حطوها براس تركيا ونسوا ان القصف من روسيا والمجرم السوري

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