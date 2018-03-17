بالصور .. ديانا كرزون تتألق بإطلالة ناعمة من توقيع ” ظافر باقر “

نورة الشهري(صدى):

نشرت الفنانة الأردنية ديانا كرزون على حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور ” إنستجرام ” عددا من الصور لها، خلال إحيائها حفل زفاف لإحدى العائلات العربية، بفستان old pink .

وعلى الرغم بساطة الفستان، إلا أنه كان يحتوى على عدد من التفاصيل، حيث الأكمام والرقبة المطرزين بغرز وترتر ” بيات ” من نفس اللون، كما أن له شال كبير فى الخلف، فضلًا عن أن الفستان مزين بالريش على الأكمام، كما أن الفستان من تصميم ظافر باقر.

كما حصلت كرزون على ماكياج من الألوان البني والنود والبيج من إعداد صالون ” فاطمة وسعاد ” ، بالإضافة إلى أنها صففت شعرها كله على جانب واحد فقط حتى تظهر شكل الفستان من مصففة الشعر ” حلا ” .