بالصور.. صيانة ممشى ” الأخدود الأثرية ” وأشجار النخيل في نجران

راشد آل شريه(صدى):

واصلت أمانة منطقة نجران، صباح اليوم السبت، أعمالها في معالجة التلوث البصري في المنطقة، حيث قامت وكالة الخدمات ممثلة في إدارة الحدائق ، بصيانة ممشى مدينة الأخدود الأثرية.

جاء ذلك تحت شعار ” يداً بيد للمحافظة على ممتلكاتنا العامة ” ، وذلك وفقًا لما ذكرته أمانة نجران، عبر الحساب الرسمي لها، على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” .

كما عرضت الأمانة، جانبًا من أعمالها اليومية في المكافحة المنزلية بعدد من الأحياء، للحد من التلوث ومكافحة الحشرات بالمنطقة، بالإضافة لعدد من الصور التي ترصد جانبًا من أعمال النظافة اليوميّة بالمدينة، تحت شعار ” بتعاونك تبقى نظيفة ” .

فيما رصدت أمانة نجران، عبر حسابها على ” تويتر ” ، جانبًا من أعمالها في صيانة أشجار النخيل، وذلك من خلال عدد من الصور التي توضح ذلك.