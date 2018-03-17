ستيني يعود إلى وطنه بعد 20 عاما ليجد نفسه في عداد الموتى

بوخارست(صدى):

عاد قسطنطين ريليو، صاحب الـ63 عامًا إلى وطنه رومانيا، بعد غياب 20 عامًا عمل بها طاهيًا في تركيا؛ ليكتشف أنه أصبح في عداد الموتى، ويبدأ رحلة الشقاء ومحاولة إثبات وجوده في الحياة.

حيث قامت زوجة ” قسطنطين ” بتسجيله ” ميتًا ” رسميًا، والذي ذهب إلى تركيا للعمل عام 1992 وعاد عام 1995، فاكتشف حينها خيانة زوجته؛ فقرر في عام 1999، العودة إلى تركيا للأبد.

وعبر ” قسطنطين ” عن غضبه من زوجته التي تعيش في إيطاليا حاليًا؛ حيث أنها هي سبب متاعبه حاليًا، مضيفًا: ” أنا شبح على قيد الحياة.. أنا رسميًا ميت مع أنني على قيد الحياة.. ليس لدي دخل. لقد أدرجت على قائمة الموتى، لا يمكنني القيام بشيء. ”

ورفضت محكمة في مدينة فاسلوي شمال شرقي البلاد، الخميس الماضي، إلغاء شهادة وفاة قسطنطين ريليو، مبررة أن طلبه جاء في وقت متأخر للغاية، قائلةً أن القرار نهائي.