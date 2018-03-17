بالفيديو.. بعد إعلان سمو ولي العهد.. تعرف على مراحل صنع القنبلة النووية

عادل الحربي(صدى):

سلطت وسائل الإعلام العالمية والمحلية الضوء على إعلان سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، أن المملكة سوف تسعى للحصول على قنبلة نووية في أسرع فرصة، إذا تمكنت إيران من تطوير واحدة، عارضة مراحل صنع القنبلة ولوازمها.

وعرضت قناة ” العربية ” تقريراً قالت فيه إن اقتناء قوة نووية لتوضع في سلاح تمر بعدة مراحل، أولا تحتاج إلى المادة الخام الأساسية اليورانيوم المخصب أو البلوتونيوم الذي يمكن الحصول عليه من اليورانيوم، وتنتجه أكثر من20 دولة، أبرزهم كازخستان، واستراليا، كندا.

فيما قالت صحيفة نيويورك تايمز إن المملكة العربية السعودية لا تعلن بشكل صريح أنها تسعى لتكون دولة نووية في المنطقة غير المستقرة، وتصرح دائمًا بأن خططتهم للأغراض السلمية، حتى يتمكنوا من الاستغناء عن احتياطاتهم الضخمة من النفط في توليد الطاقة.

وقال تقرير لوكالة رويترز أن الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية وروسيا وفرنسا والصين يسعون للفوز بعقود بعدة مليارات من الدولارات لبناء أول مفاعلين نوويين للسعودية.