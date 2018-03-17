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بالفيديو.. رد فعل مفاجيء للاعب الأهلي عند علمه بفوز الهلال على القادسية

بالفيديو.. رد فعل مفاجيء للاعب الأهلي عند علمه بفوز الهلال على القادسية
ماجد محمد(صدى):

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الجمعة، فيديو للاعب الأهلي إيوانيس فيتفاتزيديس، أثناء تواجده على دكة البدلاء في مواجهة الرائد في إطار الجولة الـ 18 المؤجلة من دوري المحترفين.

ورصد الفيديو لحظة متابعة فيفتا وأحد أعضاء الجهاز الفني نتيجة مباراة الهلال والقادسية التي كانت مقامة في الوقت ذاته.

وتصدر الغضب ملامح ” فيتفا ” بعد علمه بإحراز الهلال هدف، وفوزه على القادسية.

وكان يمني الأهلي النفس بعرقلة القادسية للهلال حتى يتصدر الراقي ترتيب الدوري، حيث يفصل بينهما نقطة واحدة.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 30 دقيقة

والله من كذابكم وش اللي يثبت كلامكم ، اتقوا الله

[ عدد التعليقات: 855 ] نشر منذ 30 دقيقة

الاهلي بيكون تحت الضغط والهلال اقرب للبطوله .. اذا ما خدمت النتائج الاهلي فسيخسر لقائه مع الهلال ويخسر البطوله

[ عدد التعليقات: 15214 ] نشر منذ 27 دقيقة

موفقين جميع

[ عدد التعليقات: 592 ] نشر منذ 24 دقيقة

نفس حركه الضفدع

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