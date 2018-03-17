بالفيديو.. رد فعل مفاجيء للاعب الأهلي عند علمه بفوز الهلال على القادسية
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الجمعة، فيديو للاعب الأهلي إيوانيس فيتفاتزيديس، أثناء تواجده على دكة البدلاء في مواجهة الرائد في إطار الجولة الـ 18 المؤجلة من دوري المحترفين.
ورصد الفيديو لحظة متابعة فيفتا وأحد أعضاء الجهاز الفني نتيجة مباراة الهلال والقادسية التي كانت مقامة في الوقت ذاته.
وتصدر الغضب ملامح ” فيتفا ” بعد علمه بإحراز الهلال هدف، وفوزه على القادسية.
وكان يمني الأهلي النفس بعرقلة القادسية للهلال حتى يتصدر الراقي ترتيب الدوري، حيث يفصل بينهما نقطة واحدة.
في الجانب الآخر.😂
يهربون الجوال لدكه ليتابعوه من بعيد
كم انت كبير ايها الهلال💙#الهلال_القادسيه
pic.twitter.com/sGcef8l34H
— عبدالعزيز الدحيلي (@al_dhiily) March 16, 2018
الملكي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 30 دقيقة
والله من كذابكم وش اللي يثبت كلامكم ، اتقوا الله
عنتر فاضي جيبه[ عدد التعليقات: 855 ] نشر منذ 30 دقيقة
الاهلي بيكون تحت الضغط والهلال اقرب للبطوله .. اذا ما خدمت النتائج الاهلي فسيخسر لقائه مع الهلال ويخسر البطوله
alfahd42[ عدد التعليقات: 15214 ] نشر منذ 27 دقيقة
موفقين جميع
ابو وليد[ عدد التعليقات: 592 ] نشر منذ 24 دقيقة
نفس حركه الضفدع