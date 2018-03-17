بعد استدراج شقراء له.. ” ستيني ” يتعرض لهتك عرض

متابعات(صدى):

في حادثة تكررت في الآونة الأخيرة بشكل لافت، لم يتخيل رجل ” آسيوي ” ، أن المغامرة السريعة التي يرغب في خوضها مع أحد الفتيات، ستعرضه لهتك عرضه بالإكراه، وإجباره على خلع ملابسه وتصويره عاريًا.

وبالتطرق لتفاصيل القصة، بدأت الواقعة حينما رصد المجني عليه، البالغ من العمر 67 عام، إعلانًا على الانترنت، حول خدمة المساج، به صورة فتاة ذات ملامح أوروبية، فأنخدع بالصورة وقرّر خوض التجربة، فتم استدراجه لغرفة فندقية، وبدلاً من الحصول على خدمة مساج فاخرة، فوجئ بعصابة تنتظره.

وقامت العصابة بسرقة، بطاقتين بنكيتين منه، وسحب مبلغ نحو 40 ألف درهم منه، بالإضافة لهاتفين وساعة بـ 4000 درهم، وجردوه من ملابسه، ثم قاموا بتصويره عاريًا، بواسطة هاتف أحدهم، وهددوه بنشر صوره على الإنترنت، إذا فكر في إبلاغ الشرطة.

وبإبلاغ المجني عليه للشرطة، تعرفت فرق البحث الجنائي على المتهم الأول، من خلال الكاميرات المثبتة بالقرب من جهاز السحب الآلي ، واعترف تفصيلاً بجريمته في تحقيقات النيابة العامة، ومحضر استدلالات الشرطة، كما تعرف المجني عليه على المتهم الأول في طابور تشخيص، ووجهت إليه النيابة العامة تهمة جنايات السرقة بالإكراه، والحجز بغير وجه قانوني بطريق الحيلة، واستعمال القوة والتهديد، وهتك العرض بالإكراه، والتهديد بإسناد أمور خادشة بالشرف.