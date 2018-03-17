بالفيديو.. سلحفاة تنتقم من فتاة حاولت تقبيلها بطريقة مؤلمة

متابعات(صدى):

انتقمت سلحفاة من فتاة حاولت تقبيلها ، بطريقة مؤلمة وشكل غير متوقع.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول عبر ” فيسبوك ” ، ويظهر الفتاة تصور نفسها قبل تقبيلها للسلحفاة التي بادلتها القبلة بالعض وأطبقت على فم الفتاة وجذبته نحوها وهو ما أصابها بالألم والذعر.