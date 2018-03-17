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بالفيديو.. سلحفاة تنتقم من فتاة حاولت تقبيلها بطريقة مؤلمة

بالفيديو.. سلحفاة تنتقم من فتاة حاولت تقبيلها بطريقة مؤلمة
متابعات(صدى):

انتقمت سلحفاة من فتاة حاولت تقبيلها ، بطريقة مؤلمة وشكل غير متوقع.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول عبر ” فيسبوك ” ، ويظهر الفتاة تصور نفسها قبل تقبيلها للسلحفاة التي بادلتها القبلة بالعض وأطبقت على فم الفتاة وجذبته نحوها وهو ما أصابها بالألم والذعر.

This is why you shouldn’t kiss turtles! 🐢🐢🐢

This is why you shouldn’t kiss turtles! 🐢🐢🐢

Posted by Daily Mail on Thursday, March 15, 2018

 


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2878 ] نشر منذ 2 ساعتين

مو كل مخلوق يتم تقبيله-عض الشفه مؤلم جدا-الحذر زين-

[ عدد التعليقات: 35 ] نشر منذ 2 ساعتين

أحسن تستاهل

[ عدد التعليقات: 855 ] نشر منذ 2 ساعتين

السلحفاه هذي شكلها ذكر ما صدق وشم ريحة شفة بس كان عنيف شوي ..

[ عدد التعليقات: 219 ] نشر منذ 1 ساعة

ههههههههههه
كان شافت من يستاهل البوسه ويحافظ على شفتيها
” ميرخلوها تستااااهل ماحصل لها ،،،،، من هالحال واردى

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