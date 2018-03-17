بالفيديو.. سلحفاة تنتقم من فتاة حاولت تقبيلها بطريقة مؤلمة
انتقمت سلحفاة من فتاة حاولت تقبيلها ، بطريقة مؤلمة وشكل غير متوقع.
وأظهر مقطع الفيديو المتداول عبر ” فيسبوك ” ، ويظهر الفتاة تصور نفسها قبل تقبيلها للسلحفاة التي بادلتها القبلة بالعض وأطبقت على فم الفتاة وجذبته نحوها وهو ما أصابها بالألم والذعر.
This is why you shouldn’t kiss turtles! 🐢🐢🐢
This is why you shouldn’t kiss turtles! 🐢🐢🐢
Posted by Daily Mail on Thursday, March 15, 2018
ااااالسحاب[ عدد التعليقات: 2878 ] نشر منذ 2 ساعتين
مو كل مخلوق يتم تقبيله-عض الشفه مؤلم جدا-الحذر زين-
أبوفهد[ عدد التعليقات: 35 ] نشر منذ 2 ساعتين
أحسن تستاهل
عنتر فاضي جيبه[ عدد التعليقات: 855 ] نشر منذ 2 ساعتين
السلحفاه هذي شكلها ذكر ما صدق وشم ريحة شفة بس كان عنيف شوي ..
عابرسبيل[ عدد التعليقات: 219 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههههههه
كان شافت من يستاهل البوسه ويحافظ على شفتيها
” ميرخلوها تستااااهل ماحصل لها ،،،،، من هالحال واردى