انتقاد لاذع من الثنيان لـ ” الزعيم ” : سيعاني أمام الأهلي

طلال الغامدي(صدى):

انتقد لاعب الهلال السابق يوسف الثنيان، الأداء الذي بات يقدمه الزعيم خلال الفترة الماضية في إطار المواجهات الآسيوية، ومسابقة دوري المحترفين.

وفي السياق ذاته قال ” الثنيان ” : ” الهلال إذا استمر على هذا المستوى سيعاني أمام الأهلي القوي فنيًا ولازالت أقول الكره في مرمى اللاعبين “.

وتلقى الزعيم خلال المواجهات الأسيوية في دور المجموعات ضربات موجعه، حيث فشل في تحقيق أي انتصار على فرق مجموعته، ولم يحصد سوى نقطتين، بينما أضاع عدد من النقاط السهلة في الدوري مما جعل الأهلي يستغل الفرصة ويقترب من الصدارة بفارق نقطة عن الأزرق.