” النيابة ” تطالب بالسجن والغرامة المالية لممرضة أجنبية زورت شهادة خبرتها

نايف السالم(صدى):

كشفت مصادر، عن مطالبة النيابة العامة بمعاقبة ممرضة أجنبية بالسجن خمس سنوات، وغرامة مالية قدرها 500 ألف ريال، وفقاً لنظام مكافحة التزوير، بالإضافة لغرامة أخرى تبلغ 100 ألف، طبقًا لنظام مكافحة الرشوة والغرامة المالية.

جاء ذلك بسبب قيام الممرضة بتزوير ” شهادة خبرة ” للعمل في أحد المستشفيات بالمنطقة الشرقية، حيث أوضحت المصادر، أن النيابة وجهت للممرضة تهمة المشاركة في التزوير، واستعمال محرر مزور بسوء قصد للعمل في المجال الصحي، رغم عدم تأهلها لذلك.

يشار إلى أن هيئة التخصصات الصحية، كانت قد أبلغت وزارة الصحة بعدم تأهيل المتهمة للعمل كـ ” فنية تمريض ” ، فضلًا عن قيامها بتزوير شهادة الخبرة الخاصة بها.