مصرع شخصين في حادث مروري بجازان نتيجة ” السير عكس الاتجاه “

تركي السالم(صدى):

لقي شخصان مصرعهما، صباح اليوم السبت، على إثر حادث مروي وقع بين سيارة ” هايلوكس ” وشاحنة، على طريق الحزام في محافظة ضمد، بمنطقة جازان.

حيث كانت السيارة ” الهايلوكس ” تسير عكس اتجاه السير وبسرعة عالية، الأمر الذي أسفر عن اصطدامها بشاحنة على الطريق، مما نتج عنه وفاة قائد السيارة، بالإضافة لشخص آخر كان يرافقه.

فيما سارعت فرق المرور بضمد وفرق الدفاع المدني، والهلال الأحمر بمباشرة الحادث، حيث تم نقل جثماني المتوفيين وإيداعهما بثلاجة الموتى بمستشفى ضمد.

يشار إلى أن فرق المرور، أشرفت على إزالة مخلفات الحادث، لتسهيل حركة السير على الطريق الذي وقع الحادث عليه.