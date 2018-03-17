بائع متجول يفصل رقبة شقيقته عن جسدها لتغيبها عن المنزل لمدة شهر

القاهرة(صدى):

قام بائع متجول يبغ من العمر 29 عامًا بطعن شقيقته البالغة من العمر 18 عامًا، في محافظة المنيا بمصر، ثم قام بذبحها وفصل رقبتها عن جسدها.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم قام بفعلته بعد تغيب شقيقته عن المنزل لمدة الشهر؛ مما أثار غضبه فقتلها بعد العثور عليها، بدعوى الانتقام لشرفه.

وكشفت التحريات أن الفتاة هربت مع شاب تعرفت عليه من خلال الإنترنت وأقامت معه علاقة آثمة؛ مما أدى إلى فقدانها عذريتها.