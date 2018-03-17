للمرة الثالثة.. الحضور النسائي في الملاعب يثير الجدل بـ ” صاحبة الابتسامة الصفرا “

ماجد محمد(صدى):

انتشرت صور السيدات من داخل مدرجات الملاعب بعد السماح لهن بدخولها، ليصبح كل ما يهم المصورين الترصد للحضور النسائي في الملاعب، حيث تعتبر صورة فتاة من المدرجات أثمن من لقطة أجمل لعبة.

وفي أجدد لقطات الترصد لنساء الملاعب بعد ” ام عيون ” و ” فتاة الكيمياء ” ، صورة الفتاة ” صاحبة الابتسامة الصفرا ” كما وصفها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت في الصورة شابة ذات شعر قصير ” كالرجال ” وأسنان صفراء تتناغم من لون بشرتها المغطى بـ ” الميك أب ” ، وتزين أذنيها مجموعة من الحلقان المختلفة.

وتفاعل مستخدمو ” تويتر ” مع الصورة بشكل إيجابي وسلبي مدشنين وسم ” صاحبة الابتسامة الصفرا ” الذي حصلت خلاله الفتاة على انتقاد حاد بسبب لون ” أسنانها ” أكثر من تبرجها الكامل، فيما تعاطف البعض معها بسبب هذا الهجوم، مؤكدين حقها في رفع دعوة قضائية ضد مصورها دون حق وكل شخص قذفها وسبها.

وجاءت صورة هذه الفتاة الثالثة بين صور الحضور النسائي في المدرجات، فكانت أول صورة ترصد هذا الحضور ويحدث عليها ضجة إعلامية صورة ” أم عيون ” وهي فتاة منقبة حضرت كمشجعة في مدرجات الهلال ولكن أصبحت الفتاة ذات عيون بجمال من نوع خاص ولاقت استحسان المغردين بالرغم من حشمتها، تليها ” فتاة الكيمياء ” التي تدرس مادة الكيمياء داخل المدرجات لحبها الشديد للكرة وأصبحت مثال يحتذي به في التفوق.