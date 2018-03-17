” شي جين بينج ” رئيسا للصين مجددا

بكين(صدى):

جدد البرلمان الصيني، صباح اليوم السبت، انتخابه لـ شي جين بينج، رئيسًا لجمهورية الصين الشعبية، لولاية جديدة مدتها 5 سنوات، ورئيسا للجنة العسكرية المركزية للصين، وذلك خلال الدورة الأولى الجارية للمجلس الوطني الثالث عشر لنواب الشعب الصيني.

جاء ذلك بعد أن صوت النواب بالإجماع لصالح ” شي ” ، الذي رشحته اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، ويشغل المنصبين منذ عام 2013 م.

فيما انتخب وانج كيشيان ” حليف شي الوثيق ” ، نائبًا للرئيس، وحسب التقليد السياسي الصيني، فإن رئيس الدولة يجمع بين هذا المنصب، ومنصب رئيس المجلس العسكري.

جدير بالذكر، أن البرلمان الصيني، كان قد وافق الأحد الماضي، على تعديل الدستور لإلغاء القيود على فترات الرئاسة بعد أن كانت محددة بولايتين فقط، الأمر الذي يتيح لـ ” شي ” البقاء رئيسًا لجمهورية الصين الشعبية إلى أجل غير مسمى.