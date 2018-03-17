اتحاد الكرة يوقع اتفاقيات مع مانشستر سيتي

نواف السالم(صدى):

صرح عادل عزت ، رئيس اتحاد كرة القدم، أنه هناك عدد من الأفكار؛ حول إقامة مباراة سوبر سعودي إماراتي للجمع بين بطلي الدوري .

وكشف ” عزت ” في سياق أخر، أنه هناك توجيهات من القيادة الرياضية السعودية بالعمل على إعادة كرة القدم إلى ملاعب العراق، عقب رفع الحظر عنها رسميًا.

وفجر مفاجأة حول حول وجود توجيهات من الشيخ منصور؛ لتوقيع الاتحاد السعودي لكرة القدم عددًا من الاتفاقيات مع نادي مانشستر سيتي الانجليزي.

وقال رئيس الاتحاد، إنه سيتم إقامة مباراة ودية للأخضر مع المنتخب الألماني بطل العالم في النسخة الأخيرة، قبل خمس أيام من انطلاق مونديال روسيا الصيف القادم.