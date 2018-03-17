أتربة مثارة تتسبب في شبه انعدام الرؤية بـ3 مناطق

سالم المطيري(صدى):

حذر النظام الآلي للإنذار المبكر، التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم السبت، من أتربة مثارة تتسبب في شبه انعدام الرؤية في منطقة القصيم والمنطقة الشرقية والرياض.

وأوضح ” الإنذار المبكر ” أن هناك استمرار في تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الأتربة المثارة وتصل الى أقل من كيلو متر، مضيفًا أن موقع البلاغ بريدة والجبيل والمجمعة، لافتًا إلى أن الحالة ستكون في عنيزة والرس والمذنب في القصيم، والدمام والهفوف في المنطقة الشرقية.

وتابع ” الإنذار المبكر ” أن الحالة ستكون أيضًا في الرياض، والزلفي، ورماح، والدوادمي، والمزاحمية، والخرج، وحوطة بني تميم، والأفلاج بمنطقة الرياض، بالإضافة إلى الأجزاء المجاورة لهم.

وأشار النظام الآلي للإنذار المبكر، إلى إنه تبدأ الحالة في القصيم، الساعة الثامنة صباحًا، وتنتهي الساعة الـ12 ظهرًا، بينما تبدأ في المنطقة الشرقية الساعة التاسعة صباحًا، وتنتهي الساعة الواحدة ظهرًا، كما تبدأ الساعة الـ11 صباحًا في الرياض، وتنتهي الساعة الثالثة عصرًا، وذلك لليوم السبت.