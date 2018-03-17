قناة أمريكية توجه بالتركيز على شجاعة ولي العهد.. وتؤكد: أجرى جراحة اقتصادية جريئة

علي القحطاني(صدى):

أشادت قناة ” فوكس نيوز ” بإصلاحات سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان داخل المملكة خلال الفترة الماضية، داعيًا جميع المحللين الغربيين للتركيز على جرأة وشجاعة وتصميم سموه خلال زيارته إلى أمريكا خلال الأيام القادمة.

وقالت القناة ” يجب على جميع المحللين الغربيين خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للولايات المتحدة الأمريكية خلال الأيام القادمة، وَضْع العامل الأساسي الذي يجب أن يُنظر إليه، وهو أنه للمرة الأولى منذ نصف قرن يظهر زعيم جريء وشجاع مصمم على مواجهة كل التحديات والمصاعب “.

وأشارت إلى أن إن بعض التقارير الغربية تركز على أخبار سطحية يثبت دومًا عدم صحتها، ولا يركزون على الإنجازات والتغييرات الكبيرة التي حققها السعوديون خلال فترة قصيرة، حيث لم تقم أي دولة نامية بتنفيذ إصلاحات اجتماعية واقتصادية هامة في فترة قصيرة كما فعل ولي العهد لوضع السعودية.

كما أكدت القناة أن سمو ولي العهد أجرى جراحة اقتصادية جريئة ناجحة من خلال خفض الدعم الحكومي، والتوجه للخصخصة، وتقديم الدعم مباشرة للمحتاجين، كما تم إيقاف عدد من رجال الأعمال والأمراء والمسؤولين في قضايا فساد، لافته إلى إن الإصلاحات المحلية التي يقودها تتواكب مع محاربته التطرف والأيديولوجيات المتطرفة.

وأضافت أنه تصدى للخطر الإيراني على المنطقة و عمل على حماية بلاده من خطر الحوثيين المدعومين من إيران وإعادة الشرعية في اليمن، كما كانت ستفعل الولايات المتحدة حيال الأمر ذاته لحماية أمنها القومي.