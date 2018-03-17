بعد التأجيل المستمر .. أخيرا هيفاء وهبى تبدأ تصوير مسلسلها ” لعنة كارما “

أماني الغامدي(صدى):

بعد التأجيل لأكثر من مرة، تدخل أسرة مسلسل لعنة كارما يوم الأحد القادم لتصوير أولى مشاهده في أحد الفيلات على طريق مصر إسكندرية الصحراوى، ويواصل المخرج خيرى بشارة اختيار باقي أبطال العمل المشاركين أمام هيفاء.

حيث تم التعاقد مع نبيل عيسى وباسم الزارو وزكي فطين عبد الوهاب وآلاء الشريف وسامح الصريطى وضياء عبد الخالق ومي فخري وآخرون، وقرر المخرج خيري بشارة تصوير العمل بوحدتين إخراج للحاق بموسم رمضان المقبل وذلك بسبب ضيق الوقت.

مع العلم أن مسلسل لعنة كارما، من تأليف عبير سليمان وسيناريو وحوار مصطفى زايد وحسام حلمي ومحمد كمال حسن، وإخراج خيري بشاره وإنتاج ممدوح شاهين، ويعد هذا هو التعاون الثاني بين الفنانة هيفاء وهبي وممدوح شاهين بعد أن قدما معًا مسلسل ” الحرباية ” خلال الموسم الرمضاني السابق.