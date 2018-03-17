260 امرأة يقدن السيارة في معرض الكتاب

تركية البدر(صدى):

عاشت 260 امرأة تجربة قيادة السيارة لأول مرة على مدى يومين في معرض الرياض الدولي للكتاب، وذلك في ركن الإدارة العامة للمرور المشارك في المعرض.

وقد حرص القائمين على الركن توفير مقعد يحاكي مقعد قائد السيارة لإتاحة الفرصة للمرأة لتجربة القيادة ضمن أنشطة الإدارة العامة للمرور التي بدأت في تنفيذها منذ الأمر الملكي الكريم بالسماح للمرأة للقيادة اعتباراً من شوال القادم.

وشهد الركن اقبالاً كبيراً من النساء لتجربة القيادة، ومن هؤلاء النساء المصورة سوزان باعقيل التي جلست على مقعد السائق، وبدأت رحلة القيادة بربط حزام الأمان وتشغيل السيارة ثم انطلقت في القيادة، ووصفت سوزان التجربة بالرائعة، مؤكدةً أنها تحمل رخصة قيادة من أمريكا وتنتظر الفرصة في شوال المقبل؛ لتقود سيارتها في شوارع مدينة جدة.

وتمكن الزائرات بمختلف أعمارهن من خوض التجربة نفسها وأمامهن شاشات تعرض خمس بيئات مختلفة (مدينة مزدحمة، مدن صغيرة، قرى وغيرها) يتم الاختيار بينها، بالإضافة إلى اختيار الطقس (ممطر، صحو، ضباب، ثلوج) والبدء بالتجربة بكل أريحية مع مراعاة الظروف الحقيقية للقيادة من ربط حزام الأمان وتشغيل السيارة والتحكم في السرعة والاتجاهات.

يذكر أن الإدارة العامة للمرور تشارك هذا العام بجناح مميز يهدف الى إيصال رسالة للجمهور من الجنسين حول القيادة الأمنة، وقد عملت على تصميم الركن وفق أحدث المعايير ومعطيات التصميم ثلاثية الأبعاد؛ لإيصال رسالة توعوية هادفة تتمحور حول العناصر الأساسية للسلامة المرورية وهي الطريق والمركبة والسائق، إذ وفرت شاشات تتحدث عن معطيات الطريق التي يجب على السائق مراعاتها؛ ليحقق أعلى معايير السلامة ومنها: اللوحات الإرشادية على الطرق عند المنعطفات والانحدارات وإشارات الانزلاق والالتفاف والدوران، وكافة متعلقات سلامة الطريق، بالإضافة إلى المركبة وما يجب مراعاته فيها من مرايات جانبيه، والاطارات، والإشارات الضوئية، ووسائل السلامة، وكذلك السائق وعدم قيادته إذا كان مرهقاً، أو استخدام الجوال أثناء القيادة، أو عدم ربط حزام الأمان.

ويتضمن الركن عرضاً مرئياً وصوتي يشرح هذه العناصر بطريقة سلسة وسهلة جداً، بالإضافة إلى توفير كتيبات توعوية توزع بكميات كبيرة، وهدايا دعائية وتذكارية.