أصالة تبدى إعجابها بمقرئ قرآن مصري وتطلب اسمه ممن يعرفه

نورة الشهري(صدى):

أعربت المطربة السورية أصالة عن إعجابها الشديد بالصوت المصري الأصيل في تلاوة القرأن، معلقة ” يالله ما أروع الإعجاز في كلّ شىء ” ، كم أتمنّى لو حدا بيعرف اسم الشيخ البديع يبعتلي ياه، بدفع من عمري واسمعه من قريب قرآن كريم.

كما نشرت أصالة، مقطع فيديو للمقرئ المصري، وهو يتلو القرأن في عزاء أحد المتوفين، وذلك على صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور الشهير ” انستجرام “.

فيما تفاعل عدد من متابعيها ومعجبيها على مقطع الفيديو، وأعربوا عن انبهارهم بالصوت أيضًا، حيث قال أحد المستخدمين، : ” إنه الشيخ محمود الشحات أنور ابن الشيخ الشحات أنور وأخوه صوته ماشاء الله رائع كمان الشيخ أنور الشحات، تبكي من جمال صوته وإحساسه في تلاوة القرآن “.