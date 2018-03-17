7 آلاف ريال لاستقطاب الشباب السعودي في مكاتب تأجير السيارات

علي القحطاني(صدى):

كشف رئيس لجنة السيارات والنقل بغرفة جدة، سعيد البسامي، عن استقطاب مكاتب تأجير السيارات للشباب السعودي براتب يتراوح من 4 آلاف ريال إلى 7 آلاف ريال بالإضافة إلى الحوافز، وذلك حسب الخبرة ونشاط الموظف؛ تنفيذًا لقرارات التوطين في منافذ تأجير السيارات بالمملكة.

وأوضح ” البسامي ” أن توطين مكاتب تأجير السيارات سيعمل على أن يصبح الشباب السعودي ملاكًا للمشروعات ومستثمرين بالقطاع، كما سيوفر لهم العديد من فرص العمل في مجال تأجير السيارات.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” خالد أبا الخيل، إلى أن ” هدف ” ومن خلال برنامج ” دروب ” عرض فرصًا تدريبية إلكترونية أمام شباب المملكة؛ للالتحاق بالعمل في مكاتب تأجير السيارات، وذلك من خلال الرابط التالي:هنا