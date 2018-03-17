ألمانيا توضح موقفها من مقاطعة المونديال بعد أزمة الجاسوس الروسي

ماجد محمد(صدى):

كشفت آنجيلا مركل وزيرة الخارجية الألمانية ،عن موقف بلادها من كأس العالم بروسيا، في ظل أزمة تسميم الجاسوس الروسي.

وقالت ميركل إنها ترفض مقاطعة المونديال، موضحة: ” إن الأولوية بالنسبة لقادة الاتحاد الأوروبي الذين يناقشون الهجوم بغاز أعصاب على عميل روسي سابق في بريطانيا لن تكون بحث احتمال مقاطعة كأس العالم لكرة القدم التي تنظمها روسيا ” .

وأضافت: ” إن التركيز في المناقشات ينصب على ضرورة الحصول على توضيح بشأن ما حدث في الهجوم الذي أصيب فيه الجاسوس وابنته وشرطي “.