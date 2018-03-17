ألمانيا توضح موقفها من مقاطعة المونديال بعد أزمة الجاسوس الروسي
كشفت آنجيلا مركل وزيرة الخارجية الألمانية ،عن موقف بلادها من كأس العالم بروسيا، في ظل أزمة تسميم الجاسوس الروسي.
وقالت ميركل إنها ترفض مقاطعة المونديال، موضحة: ” إن الأولوية بالنسبة لقادة الاتحاد الأوروبي الذين يناقشون الهجوم بغاز أعصاب على عميل روسي سابق في بريطانيا لن تكون بحث احتمال مقاطعة كأس العالم لكرة القدم التي تنظمها روسيا ” .
وأضافت: ” إن التركيز في المناقشات ينصب على ضرورة الحصول على توضيح بشأن ما حدث في الهجوم الذي أصيب فيه الجاسوس وابنته وشرطي “.
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