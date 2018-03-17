بعد مشادته مع العمري.. ” السومة يبيع الأهلي ” ما بين مؤيد ومعارض
أثار جدال مهاجم الأهلي، السوري عمر السومة، أمس الجمعة، مع زميله صالح العمري في مباراة الأمس أمام الرائد جدلًا واسعًا بين عاشقي الراقي ومحبي الكرة بوجه عام.
وامتلأت منصة ” تويتر ” ، بسيل من التغريدات المهاجمة للسومة، بجانب بعضها المدافع عن المهاجم السوري، عبر وسم ” السومه يبيع الاهلي” .
ووقعت، أمس، مشادة كلامية بين ” السومة ” وصالح العمري على دكة البدلاء؛ عقب استبدال الأول في الدقيقة 76، ورفض اللاعب السوري توضيح الأسباب، قائلًا إنها شخصية وعلى جماهير الأهلي أن يعلموها بعد نهاية الموسم.
وشهد وسم ” السومة يبيع الأهلي ” ، تفاعل كبير على أزمة اللاعب، حيث قال أحد المتابعين المدافع عن المهاجم السوري: ” صرت احب الهاشتاقات ذي لاني متأكد السومة بيتصرف وبيثبت ولائه لنا واحب اقول ان ولائنا للسومة ماراح يتغير بسبب تصريح ” .
وعقب أخر مهاجم لاعب الأهلي عقب تصرفه الغير لائق، قائلًا: ” اتمنى بيع عقده هالموسم “، وأضاف أخر: ” كلمة حق السومه ماكان معروف الا لما جا الاهلي لاكن اذا مو مرتاح خلوة يروح يجي غيره عادي مافي شي تشقون عشانه ” .
وعلق” السومة ” عبر حسابه عقب المباراة قائلًا: ” علاقتي بالأهلي والاهلاويين لايمكن ان يزحزها حاسد أو مغبون ولست ملزم بالتبرير لأحد انا للاهلي والأهلي لي والله ولي التوفيق “.
فهد الجدعاني[ عدد التعليقات: 18 ] نشر منذ 2 ساعتين
الرياضة أخلاق كان من الواجب على اللاعب عمر السومه أن يصافح زميله اللاعب الخلوق مهند عسيري هذا أولا وثانيا يجب تقبل التغيير بروح رياضية دون عصبية وأتوقع والله اعلم سبب نرفزة السومه معاتبة العمري له بسبب تجاهله مصافحة مهند عند خروجه فتعتبر زله من السومه
عنتر فاضي جيبه[ عدد التعليقات: 855 ] نشر منذ 1 ساعة
يمكن احد وعده بشي ويبي يخرب علاقته بالنادي .. الله اعلم