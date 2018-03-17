بعد مشادته مع العمري.. ” السومة يبيع الأهلي ” ما بين مؤيد ومعارض

نواف السالم(صدى):

أثار جدال مهاجم الأهلي، السوري عمر السومة، أمس الجمعة، مع زميله صالح العمري في مباراة الأمس أمام الرائد جدلًا واسعًا بين عاشقي الراقي ومحبي الكرة بوجه عام.

وامتلأت منصة ” تويتر ” ، بسيل من التغريدات المهاجمة للسومة، بجانب بعضها المدافع عن المهاجم السوري، عبر وسم ” السومه يبيع الاهلي” .

ووقعت، أمس، مشادة كلامية بين ” السومة ” وصالح العمري على دكة البدلاء؛ عقب استبدال الأول في الدقيقة 76، ورفض اللاعب السوري توضيح الأسباب، قائلًا إنها شخصية وعلى جماهير الأهلي أن يعلموها بعد نهاية الموسم.

وشهد وسم ” السومة يبيع الأهلي ” ، تفاعل كبير على أزمة اللاعب، حيث قال أحد المتابعين المدافع عن المهاجم السوري: ” صرت احب الهاشتاقات ذي لاني متأكد السومة بيتصرف وبيثبت ولائه لنا واحب اقول ان ولائنا للسومة ماراح يتغير بسبب تصريح ” .

وعقب أخر مهاجم لاعب الأهلي عقب تصرفه الغير لائق، قائلًا: ” اتمنى بيع عقده هالموسم “، وأضاف أخر: ” كلمة حق السومه ماكان معروف الا لما جا الاهلي لاكن اذا مو مرتاح خلوة يروح يجي غيره عادي مافي شي تشقون عشانه ” .

وعلق” السومة ” عبر حسابه عقب المباراة قائلًا: ” علاقتي بالأهلي والاهلاويين لايمكن ان يزحزها حاسد أو مغبون ولست ملزم بالتبرير لأحد انا للاهلي والأهلي لي والله ولي التوفيق “.