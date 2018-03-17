” العمل ” تسمح للمواطنات بالاستثمار بحضانات الأطفال داخل الأحياء السكنية

عادل الحربي(صدى):

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن السماح للمرأة بالاستثمار، في مراكز حضانات الأطفال داخل الأحياء السكنية.

وفي هذا السياق، قال المتحدث الرسمي للوزارة، خالد أبا الخيل، أن وزارته استقبلت 15 طلب ترخيص؛ لمزاولة نشاط مراكز للحضانات، خلال الشهر الفائت.

وأشار ” أباالخيل ” ، أن الوزارة وضعت عدة اشتراطات؛ لفتح الحضانات داخل الأحياء السكنية، والتي جاءت كالتالي:

– يجب أن تكون المتقدمة مواطنة.

– أن يكون الموقع آمنًا على الأطفال.

– أن توفر ألعابًا هادفة، وكذلك وسائل السلامة والتكييف بالموقع.

– يجب أن يقع المركز في الأدوار الأرضية؛ لسهولة تنقل الأطفال، منعزلاً عن السكان.

ويجدر الإشارة إلى أن الوزارة، أتاحت إقامة الحضانات داخل المجمعات التجارية، والطرقات العامة، وأطلقت برنامج نقل المرأة ” وصول ” ، بأن يتحمل صندوق الموارد البشرية ” هدف ” نسبة 80%، من تكلفة نقل المرأة إلى العمل، ملفتًا الانتباه إلى أن النظام، أكد على عدم تشغيل المرأة، في أوقات متأخرة من الليل.