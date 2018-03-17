” العمل ” توضح موقف المستفيدين من العجز المؤقت من الدعم

عادل الحربي(صدى):

كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن دعم الكهرباء والغذاء لا يشمل المستفيدين من العجز المؤقت، مشيرة لصرف بدل المعيشة في حالة عم وجود راتب تقاعدي.

وبينت ” العمل ” ، أن وجود تقرير طبي خاص بـ ” وظيفة القلب ” ، هو الحكم في صرف إعانة التأهيل الشامل، موضحة أن خطوات إصدار تأشيرة ذوي الإعاقة إلكترونيًا تتضمن التسجيل في بوابة ” مساند ” ونظامي الرعاية الاجتماعية و ” أبشر ” .

كما أشارت الوزارة، إلى أنه يمكن للعامل التقدم بنفسه لاستخراج رخصة خروج نهائي، بينما لا يسمح بنقل خدمة عامل لديه بلاغ هروب، فيما يمكن لصاحب العمل إلغاء بلاغ الهروب خلال ٢٠ يومًا من الخدمات الإلكترونية.

يشار إلى أن المساعدات النقدية من أجل الغذاء، قد بلغت حوالى ١٨٢ مليون ريال، و٩٥ مليون ريال لسداد جزء من الفواتير، و٣٠٤ ملايين ريال لبدل غلاء المعيشة، وذلك وفقًا لتقرير شهر ربيع الآخر الماضي.

جدير بالذكر، أن المملكة تسعى الى خفض نسبة البطالة الى ٧٪ ، وذلك من خلال خطة تحفيزية للقطاع الخاص، ورفع كفاءة الخريجين وتطوير المناهج، والتوسع في التخصصات المهنية والفنية والهندسية، وذلك في إطار رؤية المملكة ٢٠٣٠م.