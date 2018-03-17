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في آخر فيديو لسموه قبل وفاته.. لقطات نادرة لـ ” الملك فيصل “

في آخر فيديو لسموه قبل وفاته.. لقطات نادرة لـ ” الملك فيصل “
نايف السالم(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعًا فيديو يتضمن لقطات نادرة لسمو الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود – رحمه الله.

وأشار حساب ” ماضي جميل ” ، الذي نشر الفيديو عبر موقع ” تويتر ” ، إلى أنه يُقال أن هذا المقطع هو آخر فيديو ظهر فيه ” الملك فيصل ” – رحمه الله – قبل وفاته.

يشار إلى أن سمو الملك فيصل بن عبد العزيز – رحمه الله – كان قد تُوفي في يوم الثلاثاء 12 ربيع الأول 1395 هـ، الموافق 25 مارس 1975م.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 377 ] نشر منذ 12 دقيقة

اسكنة الله فسيح جناتة خالق الكون اعد جنود مسيرون لا مخيرون لحماية الدين والوطن , والمغفور له باذن الله تاريخ مشرف للامه.

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