في آخر فيديو لسموه قبل وفاته.. لقطات نادرة لـ ” الملك فيصل “
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعًا فيديو يتضمن لقطات نادرة لسمو الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود – رحمه الله.
وأشار حساب ” ماضي جميل ” ، الذي نشر الفيديو عبر موقع ” تويتر ” ، إلى أنه يُقال أن هذا المقطع هو آخر فيديو ظهر فيه ” الملك فيصل ” – رحمه الله – قبل وفاته.
يشار إلى أن سمو الملك فيصل بن عبد العزيز – رحمه الله – كان قد تُوفي في يوم الثلاثاء 12 ربيع الأول 1395 هـ، الموافق 25 مارس 1975م.
لقطات نادرة للملك فيصل رحمه الله ..
الفيديو من تجميعي .. الجزء الاخير منه يـُقال بأنه آخر فيديو ظهر فيه الفيصل قبل وفاته !! #الفيصل #الملك_فيصل #ذكريات #الرياض pic.twitter.com/A7T7xxZgIX
— مــ جميـل ـاضي (@rakansooltaan) March 16, 2018
mutrafi-h[ عدد التعليقات: 377 ] نشر منذ 12 دقيقة
اسكنة الله فسيح جناتة خالق الكون اعد جنود مسيرون لا مخيرون لحماية الدين والوطن , والمغفور له باذن الله تاريخ مشرف للامه.