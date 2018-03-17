طفلة مصابة بمرض يحول الماء البارد إلى ساخن في ثواني
تعاني طفلة 10 أعوام، من مرض نادر جداً، وهو ” احمرار الأطراف ” مسبباً ألماً حارقاً، يرافقه احمرار مع حمى تصل إلى 50 درجة مئوية، وهو ما يكفي أن تضع يدها في الماء البارد، ليتحول إلى ساخن خلال ثوان.
ولا يوجد لهذا المرض علاج فعال إلى الآن، ولا يوجد له تشخيص دقيق من قبل الأطباء في معظم الدول، باعتباره من الأمراض النادرة.
وتؤكد والدة الطفلة أنها عاشت 8 سنوات طبيعية، ولم تكن تعاني من أي أمراض،واستيقظت ذات يوم، لتجد أن جميع أطرافها تحولت إلى اللون الأحمر، مع ألم شديد وحرقة، فاصطحبتها إلى العديد من الأطباء والمستشفيات في الدولة، ولكن لم يتمكن أحد من تفسير تدفق الدم بكميات كبيرة للأطراف والوجه.
ثم تبين أنها تعاني من مرض نادر جداً على مستوى العالم، وهي الحالة الوحيدة المسجلة عالمياً في الوطن العربي، وهناك فقط 20 حالة أخرى على مستوى العالم.
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 26347 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يشفيها وعافيها وجميع المسلمين
متقاعد[ عدد التعليقات: 55 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يشفينا ويشافيها هوالقادر على ذلك
alfahd42[ عدد التعليقات: 15214 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يشفيها ويعافيها وكل مسلم