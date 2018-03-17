طرد أب وابنته من طائرة بسبب ” الإزعاج “

واشنطن(صدى):

أجبرت شركة طيران أمريكية أبا وابنته الصغرى، على مغادرة الطائرة، بسبب ما اعتبرته إزعاجا، حينما أصرت الطفلة على الجلوس في حضن والدها عوض المقعد المخصص لها.

وكانت إحدى عاملات الطائرة أخبرت الأب أن على ابنته أن تهدأ وإلا سيجري طردهما من الطائرة، الأمر الذي جعل الأب يوضح لهم كيف أنه بذل جهدا حتى يقوم بتهدئة ابنته كما أشار إلى صراخ راكبة مجاورة في وجه ابنته.

لكن أصر موظفو الطائرة على أن يأخذ الأب أمتعته ويغادر فورًا، بسبب الإزعاج الذي تسببت به ابنته، وهو ما اعتبره منتقدون غاضبون ظلما للرجل، على اعتبار أن ما من شخص يستطيع التحكم في مزاج الطفل.