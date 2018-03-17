اللجوء لـ ” السِحر ” لتطهير وزارة العمل من الأرواح الشريرة

بانكوك(صدى):

في واقعة غريبة، دعى وزير العمل التايلاندي مجموعة من السحرة والدجالين لطرد الأرواح الشريرة من مقرات وزارته.

واستمرت طقوس السحر لأكثر من ساعة وشارك فيها وزير العمل وموظفون كبار في الوزارة، أمس الجمعة.

وارتدى الرهبان والدجالين ملابس خاصة من أجل عمل هذه الطقوس باستخدام الشموع والمباخر أمام عددا من الزائرين للوزارة.

وتؤكد الوزارة على أن هناك أرواحا مضطربة تسكن الأماكن ،تسببت في مقتل شخصين بشكل مرعب من بينهما مسئول كبير انتحر بإلقاء نفسه من الطابق الـ15.