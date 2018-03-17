الشرطة البريطانية عن مقتل الطالبة مريم: ليس من اللائق أن نعلق على هذه القضية

لندن(صدى):

أصدرت شرطة مدينة نوتنجهام البريطانية، بيانًا بشأن التحقيقات في قضية مقتل الطالبة المصرية مريم مصطفى على يد 10 فتيات بلندن.

وقال البيان : ” نود أن نعبر عن تعاطفنا الشديد مع عائلة مريم مصطفى، الطالبة التي تُوفيت الأسبوع الماضي ” ، مضيفًا: ” بدأنا تحقيقًا في الحادث، وتم اعتقال فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا، بشبهة الهجوم الذي تسبب في ضرر جسدي خطير، وتم إطلاق سراحها في وقت لاحق بكفالة مشروطة “.

وأضافت الشرطة في البيان: ” نتعامل مع جميع تقارير الجرائم بشكل جديّ، ونحقق فيها كلها ونرى أين تأخذنا الأدلة، ونود أن نؤكد للناس جميعًا أن هذه الحادثة تعامل كأي جريمة كبرى، ونحن في انتظار نتائج فحص بعد الوفاة لتحديد السبب الحقيقي وراء هذا، وبما إن هذا تحقيق جاري فليس من اللائق أن نعلق على هذه القضية أكثر من هذا “.

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