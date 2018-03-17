موسم سابع من ” شباب البومب ” رغم الانتقادات

نورة الشهري (صدى):

رغم الانتقادات التي وجهت والجدل المثار ، تستعد قناة روتانا خليجية لعرض الجزء السابع من مسلسل ” شباب البومب ” .

وقام فريق المسلسل بالتصوير منذ أسبوعين، بمشاركة عدد من الفنانين الشباب ،وهو من إخراج سمير عارف، وشارك في كتابته كل من محمد الفهادي وعبدالله الوليدي وفهد الأسطا وحاتم الخضير ونواف المهنا وأحمد الزهراني.

يذكر أن المسلسل يعرض في ظل مراجعة شاملة للكثير من التفاصيل، خاصة بعد تلقي القائمين عليه سابقاً تحذيراً من وزارة الثقافة والإعلام بهذا الشأن.