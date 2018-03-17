بالفيديو..الملك عبدالله رحمه الله يمارس هوايته المفضلة

علي العنزي(صدى):

كان ركوب الخيل و لعبة الكرات الحديدية ” البولز ” من الألعاب المفضلة عند الملك عبدالله رحمه الله وأسكنه جنات الفردوس.

وأظهر مقطع فيديو نشره حساب ذاكرة الماضي الجميل، الملك طيب الله أثره أثناء ممارسة لعبة البولز الشهيرة.