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بالفيديو..الملك عبدالله رحمه الله يمارس هوايته المفضلة

بالفيديو..الملك عبدالله رحمه الله يمارس هوايته المفضلة
علي العنزي(صدى):

كان ركوب الخيل و لعبة الكرات الحديدية ” البولز ” من الألعاب المفضلة عند الملك عبدالله رحمه الله وأسكنه جنات الفردوس.

وأظهر مقطع فيديو نشره حساب ذاكرة الماضي الجميل، الملك طيب الله أثره أثناء ممارسة لعبة البولز الشهيرة.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1471 ] نشر منذ 38 دقيقة

الله يرحمك يالغالي وعساك في جنة الخلد
احببت شعبك الوفي وشعبك خلد حبك في القلوب

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