بالفيديو..الملك عبدالله رحمه الله يمارس هوايته المفضلة
كان ركوب الخيل و لعبة الكرات الحديدية ” البولز ” من الألعاب المفضلة عند الملك عبدالله رحمه الله وأسكنه جنات الفردوس.
وأظهر مقطع فيديو نشره حساب ذاكرة الماضي الجميل، الملك طيب الله أثره أثناء ممارسة لعبة البولز الشهيرة.
لعبة الكرات الحديدية (البولز) كانت من الألعاب المفضلة عند الملك عبدالله رحمه الله وأسكنه جنات الفردوس. pic.twitter.com/bBea6cg88z
— ذاكرة الماضي الجميل (@ksaoldphoto) ١٧ مارس، ٢٠١٨
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1471 ] نشر منذ 38 دقيقة
الله يرحمك يالغالي وعساك في جنة الخلد
احببت شعبك الوفي وشعبك خلد حبك في القلوب