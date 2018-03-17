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” الجوازات ” تحذر من التهاون في تجديد هوية مقيم وتوضح غرامة ذلك

” الجوازات ” تحذر من التهاون في تجديد هوية مقيم وتوضح غرامة ذلك
علي القحطاني (صدى):

أكدت إدارة الجوازات أن تسجيل بصمة المقيم شرط أساس لإنهاء إجراءات العائلة، محذرة من التهاون في تجديد هوية مقيم، موضحة أن ذلك يعرض صاحبها لغرامة 500 ريال في المرة الأولى و 1000 ريال في الثانية.

وأوضحت الجوازات أن تسجيل بصمة الطفل الوافد في سن السادسة، والمواطن في سن 15 ، حين إصدار الهوية الوطنية.

ةأشارت إلى إمكانية قيام صاحب العمل أو رب الأسرة المقيم بنقل معلومات الجواز القديم إلى الجديد بكل سهولة من خلال تطبيق ” أبشر ” .


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[ عدد التعليقات: 15184 ] نشر منذ 2 ساعتين

موفقين

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