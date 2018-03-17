” الجوازات ” تحذر من التهاون في تجديد هوية مقيم وتوضح غرامة ذلك
أكدت إدارة الجوازات أن تسجيل بصمة المقيم شرط أساس لإنهاء إجراءات العائلة، محذرة من التهاون في تجديد هوية مقيم، موضحة أن ذلك يعرض صاحبها لغرامة 500 ريال في المرة الأولى و 1000 ريال في الثانية.
وأوضحت الجوازات أن تسجيل بصمة الطفل الوافد في سن السادسة، والمواطن في سن 15 ، حين إصدار الهوية الوطنية.
ةأشارت إلى إمكانية قيام صاحب العمل أو رب الأسرة المقيم بنقل معلومات الجواز القديم إلى الجديد بكل سهولة من خلال تطبيق ” أبشر ” .
alfahd42[ عدد التعليقات: 15184 ] نشر منذ 2 ساعتين
موفقين