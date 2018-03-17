الأرصاد: رياح مثيرة للأتربة على 4 مناطق

علي القحطاني (صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطا للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق : الشرقية ، الرياض ، الحدود الشمالية والجوف.

كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على شمال وشمال غرب المملكة. في حين تكون السماء غائمة جزئياً على الشرقية ، جازان ، عسير ، نجران.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة ،وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 12-35 كم/ساعة، تتحول ما بعد الظهيرة شمالية الى شمالية غربية ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.