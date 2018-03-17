تفاصيل تحويل أم كلثوم خطبة وزير أوقاف إلى أغنية

أماني الغامدي(صدى):

كانت كوكب الشرق أم كلثوم تنظر إلى عبد العزيز كامل وزير الأوقاف المصري آنذاك وغيرها من المجتمع كرجل دين تنوري.

وظهرت أم كلثوم أكثر من مرة كمذيعة تقوم بإجراء حوارات مع كبار الشخصيات في المجتمع ذلك الوقت،ومن بينهم وزير الأوقاف هو ما كان مفاجأة كبيرة في تلك الفترة.

وإعجاب أم كلثوم بالدكتور عبد العزيز كامل لم يتوقف عند رغبتها في إجراء حوار فقط بل حولت خطبة له ألقاها في التليفزيون إلى أغنية، حيث أرسلت كوكب الشرق جزءا من الخطاب إلى محمد محمود شعبان رئيس قطاع الإذاعة وطلبت منه أن يسمع الخطاب ويقول لها رأيه، وتم تحويلها إلى قصيدة ، ثم قامت بتسجيل ” الثلاثية المقدسة “.